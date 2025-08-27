Il tifone Kajiki fa altre otto vittime in Vietnam e Thailandia

Le forti piogge hanno causato inondazioni e smottamenti in otto province della Thailandia, colpendo più di 180 famiglie, secondo quanto riferito mercoledì dal Dipartimento thailandese per la prevenzione e la mitigazione dei disastri

Il tifone Kajiki e le inondazioni che ha provocato hanno causato la morte di altre otto persone, una in Thailandia e sette in Vietnam, secondo quanto riferito mercoledì dalle autorità, con il governo vietnamita che ha avvertito dell'arrivo di ulteriori precipitazioni.

Le forti piogge hanno causato inondazioni e smottamenti in otto province della Thailandia, colpendo più di 180 famiglie, secondo quanto riferito mercoledì dal Dipartimento thailandese per la prevenzione e la mitigazione dei disastri.

In Vietnam, il tifone Kajiki e le inondazioni ad esso associate hanno danneggiato e allagato più di 10mila case e uffici, oltre a più di 86 ettari di risaie e colture commerciali, secondo quanto riferito mercoledì dal governo vietnamita in una dichiarazione.

Ha anche abbattuto i pali della luce, causando blackout che hanno colpito direttamente 1,6 milioni di persone, soprattutto nelle province di HaTinh e Nghe An, ha aggiunto il comunicato.

Anche le strade di Hanoi sono state gravemente allagate, mentre le forti piogge continuavano nella capitale, che si prepara ad ospitare la più grande parata della Festa Nazionale degli ultimi decenni la prossima settimana, in occasione dell'80° anniversario della sua dichiarazione di indipendenza.

L'agenzia meteorologica nazionale ha affermato che mercoledì le forti piogge continueranno a colpire le province settentrionali, con alcune zone che potrebbero registrare fino a 70 millimetri in tre-sei ore.