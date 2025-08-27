Esplora tutte le offerte Sky
Operazioni segrete in Groenlandia, Danimarca convoca diplomatico Usa

Mondo

Lo ha reso noto oggi il ministro degli Esteri, Rasmussen. "Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del regno sarà ovviamente inaccettabile", ha affermato Rasmussen in un comunicato stampa

La Danimarca ha convocato l'incaricato d'affari statunitense dopo un servizio della televisione pubblica che riferiva di "tentativi di ingerenza" in Groenlandia, territorio autonomo del regno scandinavo ambito dall'amministrazione Trump: lo ha reso noto oggi il ministro degli Esteri, Lars Lakke Rasmussen. "Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del regno sarà ovviamente inaccettabile", ha affermato Rasmussen in un comunicato stampa. "Ho chiesto al ministero degli Esteri di convocare l'incaricato d'affari americano per una riunione al ministero", ha aggiunto.

Secondo l'emittente tv pubblica DR, almeno tre americani vicini al presidente statunitense Donald Trump si troverebbero in Groenlandia per "influenzare" la popolazione e, in particolare, avrebbero stilato una lista di nomi di cittadini che sostengono i piani di Trump di ottenere il controllo del Paese. Dopo la sua elezione, il presidente Usa aveva spiegato di "avere bisogno" della Groenlandia, in particolare per la sicurezza degli Stati Uniti. La Groenlandia, sostenuta dalla Danimarca, aveva ribattuto di non essere in vendita e di decidere da sola il proprio futuro. 

