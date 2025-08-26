Neonazista si dichiara trans per scontare pena in un carcere femminile

Un neonazista tedesco, Sven Liebich, condannato per una serie di reati, tra cui incitamento all'odio, sconterà la pena in un carcere femminile: la storia arriva dalla Germania e sta facendo discutere l'opinione pubblica tedesca, soprattutto per le posizioni omofobe di Liebich. Liebich ha chiesto di modificare il proprio sesso registrato all'anagrafe, ricorrendo a una possibilità ammessa dalla nuova legge che il governo del Semaforo aveva fatto approvare nella passata legislatura. Mentre continuava la sua battaglia legale, perdendo in tutti i gradi di giudizio, per i suoi comportamenti nella scena dell'estrema destra tedesca, Liebich, che ora si chiama Marla Svenja, faceva richiesta di modificare il proprio sesso. Una volta che la sua domanda sarà accolta, potrà scontare la sua pena in una struttura femminile.

Un passato dalle posizioni omofobe e transfobiche

Liebich ha anche annunciato su X che il 29 agosto prossimo comincerà la detenzione e, prima di entrare in carcere, sarà anche a disposizione per interviste: secondo molti si tratta solo di una trovata per criticare la riforma che facilita le procedure per la modifica del sesso biologico. Del resto in passato Liebich non aveva mai nascosto le sue posizioni apertamente omofobe e transfobiche. Alla rete Mdr il procuratore capo di Halle Dennis Cernota ha dichiarato che ci sarà un colloquio di ammissione quando la detenuta arriverà al carcere femminile di Chemnitz. A quel punto la direzione del carcere potrà stabilire se la detenzione rappresenta una minaccia per la sicurezza e l'ordine all'interno del carcere, in questo caso sarà necessario un trasferimento.