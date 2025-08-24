Mosca, esplosione bombola gas in negozio per bimbi: 1 morto e 3 feriti

Lo scoppio è avvenuto nel negozio Central Children's Store, nella capitale russa. La deflagrazione sarebbe dovuta a una bombola di gas usata per gonfiare palloncini. L'edificio è stato evacuato
Un’esplosione, forse dovuta a una bombola di gas, è avvenuta in un piano del negozio Central Children's Store a Mosca, in Russia. Il bilancio al momento sarebbe di un morto e 3 feriti. Secondo i servizi di emergenza sarebbe esplosa un bombola di gas usata per gonfiare palloncini, riferisce l'agenzia Ria Novosti. L'edificio del negozio di giocattoli, che ospita anche diversi ristoranti, negozi e un cinema, è stato evacuato, hanno riferito le agenzie di stampa russe. Non si registrano danni alla struttura. L'esplosione è avvenuta al Central Children's Store, noto alla maggior parte dei russi come il negozio di giocattoli "Detsky Mir". Si trova in piazza Lubjanka, vicino alla sede del Servizio di Sicurezza Federale (FSB), il principale successore del KGB di epoca sovietica.
Sindaco Mosca: esplosione per malfunzionamento di un'attrezzatura
"Secondo gli accertamenti" fin qui svolti, l'esplosione in uno store per bambini stamane a Mosca è stata provocata da "un malfunzionamento tecnico di un'attrezzatura", ha detto il sindaco, Serghei Sobyanin, confermando che nell'incidente una persona è morta e altre sono rimaste ferite. "I servizi d'emergenza della città stanno lavorando sul posto", ha aggiunto Sobyanin sul suo canale Telegram.
©Ansa
Russia, parata del 9 maggio a Mosca per il Giorno della Vittoria. FOTO
Nella capitale russa si celebra l'80esimo anniversario della sconfitta della Germania nazista. Per Putin è un'occasione propagandistica importante: è ormai da anni che paragona la vittoria dell'Urss contro il nazismo alla guerra in Ucraina. Presenti vari leader mondiali, tra cui il presidente cinese Xi Jin Ping