Mosca, esplosione bombola gas in negozio per bimbi: 1 morto e 3 feriti

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mosca, esplosione causata da bombola a gas in negozio per bambini: 1 morto e 3 feriti

Mondo
©Getty

Lo scoppio è avvenuto nel negozio Central Children's Store, nella capitale russa. La deflagrazione sarebbe dovuta a una bombola di gas usata per gonfiare palloncini. L'edificio è stato evacuato

ascolta articolo

Un’esplosione, forse dovuta a una bombola di gas, è avvenuta in un piano del negozio Central Children's Store a Mosca, in Russia. Il bilancio al momento sarebbe di un morto e 3 feriti. Secondo i servizi di emergenza sarebbe esplosa un bombola di gas usata per gonfiare palloncini, riferisce l'agenzia Ria Novosti. L'edificio del negozio di giocattoli, che ospita anche diversi ristoranti, negozi e un cinema, è stato evacuato, hanno riferito le agenzie di stampa russe. Non si registrano danni alla struttura. L'esplosione è avvenuta al Central Children's Store, noto alla maggior parte dei russi come il negozio di giocattoli "Detsky Mir". Si trova in piazza Lubjanka, vicino alla sede del Servizio di Sicurezza Federale (FSB), il principale successore del KGB di epoca sovietica.

Sindaco Mosca: esplosione per malfunzionamento di un'attrezzatura

"Secondo gli accertamenti" fin qui svolti, l'esplosione in uno store per bambini stamane a Mosca è stata provocata da "un malfunzionamento tecnico di un'attrezzatura", ha detto il sindaco, Serghei Sobyanin, confermando che nell'incidente una persona è morta e altre sono rimaste ferite. "I servizi d'emergenza della città stanno lavorando sul posto", ha aggiunto Sobyanin sul suo canale Telegram.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/15
Mondo

Russia, parata del 9 maggio a Mosca per il Giorno della Vittoria. FOTO

Nella capitale russa si celebra l'80esimo anniversario della sconfitta della Germania nazista. Per Putin è un'occasione propagandistica importante: è ormai da anni che paragona la vittoria dell'Urss contro il nazismo alla guerra in Ucraina. Presenti vari leader mondiali, tra cui il presidente cinese Xi Jin Ping

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Mosca, esplosione bombola gas in negozio per bimbi: 1 morto e 3 feriti

Mondo

Lo scoppio è avvenuto nel negozio Central Children's Store, nella capitale russa. La...

Israele, Idf in periferia Gaza City per preparare offensiva. LIVE

live Mondo

Prosegue l'avanzata dello Stato ebraico nella Striscia: "Decine di migliaia di riservisti...

Guerra Ucraina, Trump: "È ora di porre fine alla carneficina". LIVE

live Mondo

"Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo...

Giorno Indipendenza Ucraina, Zelensky: "Serve pace giusta”

Mondo

Kiev festeggia il 34esimo anniversario dell’indipendenza. Il presidente ha registrato un video...

Zelensky giorno indipendenza ucraina

Dazi, Von der Leyen: "Con gli Usa accordo forte per quanto imperfetto"

Mondo

La presidente della Commissione europea è intervenuta sul Sole 24 Ore in merito all'accordo...

Mondo: I più letti