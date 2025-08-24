Mosca, esplosione bombola gas in negozio per bimbi: 1 morto e 3 feriti

Lo scoppio è avvenuto nel negozio Central Children's Store, nella capitale russa. La deflagrazione sarebbe dovuta a una bombola di gas usata per gonfiare palloncini. L'edificio è stato evacuato

Un’esplosione, forse dovuta a una bombola di gas, è avvenuta in un piano del negozio Central Children's Store a Mosca, in Russia. Il bilancio al momento sarebbe di un morto e 3 feriti. Secondo i servizi di emergenza sarebbe esplosa un bombola di gas usata per gonfiare palloncini, riferisce l'agenzia Ria Novosti. L'edificio del negozio di giocattoli, che ospita anche diversi ristoranti, negozi e un cinema, è stato evacuato, hanno riferito le agenzie di stampa russe. Non si registrano danni alla struttura. L'esplosione è avvenuta al Central Children's Store, noto alla maggior parte dei russi come il negozio di giocattoli "Detsky Mir". Si trova in piazza Lubjanka, vicino alla sede del Servizio di Sicurezza Federale (FSB), il principale successore del KGB di epoca sovietica.