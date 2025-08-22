L'ufficio dello sceriffo della contea di El Dorado, ha condiviso sui social la foto di un orso mentre mangiava in una gelateria a Camp Richardson a South Lake. Il negozio non ha subito danni, ha perso solo qualche pallina di gelato alla fragola

Secondo un comunicato stampa dell'ufficio dello sceriffo, gli agenti dell'ufficio della contea di El Dorado, inviati domenica in una gelateria a Camp Richardson a South Lake Tahoe, sono stati accolti con una grande sorpresa quando hanno trovato un orso dietro il bancone. “Gli agenti riuscivano a malapena a credere ai loro occhi,” ha scritto l'ufficio dello sceriffo in un spensierato post sui social media sull'incidente. Prima di portare via l'animale, gli agenti si sono assicurati di scattare un paio di foto che mostrano l'orso che sbircia sopra un bancone. “Con un po' di incoraggiamento, alla fine l'orso se ne andò, ma solo dopo aver mostrato interesse per il gelato alla fragola”, ha affermato il dipartimento. L'orso non ha causato molti danni materiali ed ha lasciato tutto pulito.