Usa, sparatoria in università a Philadelphia

Una sparatoria è avvenuta all'università di Villanova. Lo riferisce la Cnn citando un'allerta del college di Philadelphia che ha avvertito gli studenti di barricarsi nelle loro stanze o in aula. Un video della sparatoria nel campus dell'università di Villanova, a Philadelphia, pubblicato sui social media mostra persone in preda al panico che fuggono da un evento fuori dalle residenze degli studenti. Nel filmato si vedono diverse sedie bianche rovesciate mentre decine di persone cercano di mettersi in salvo. Oggi era il primo giorno d'apertura del college per il nuovo anno accademico del college e quindi nel campus c'erano una serie di banchetti per le informazioni ed eventi. Villanova è un'università cattolica privata nella periferia di Philadelphia ed è l'alma mater di Papa Leone XIV.