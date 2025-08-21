Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Come sono arrivati allo scontro Venezuela e Stati Uniti?

Luciana Grosso

Luciana Grosso

Ispi

©Getty

Tre cacciatorpedinieri Usa stanno facendo rotta verso il Venezuela, che ha risposto di avere "milioni" (numero inverosimile) di miliziani pronti a combattere. Tra le ragioni delle recenti tensioni, ci sono anche il narcotraffico e le rotte migratorie. Difficile dire quale sarà il punto di caduta di questo mostrare i muscoli

