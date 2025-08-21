Esplora tutte le offerte Sky
Portogallo, 2 poliziotti incriminati per morte di un immigrato

Mondo
Inizialmente, gli investigatori avevano pensato ad un incidente stradale con omissione di soccorso, ma le indagini della Polizia giudiziaria hanno portato alla sospensione dei due agenti. Intanto la famiglia della vittima, costituitasi parte civile nel processo penale, ha chiesto un risarcimento di oltre 1,6 milioni di euro allo Stato

Due poliziotti portoghesi sono stati rinviati a giudizio per la morte di un immigrato marocchino, Aissa Ait Aissa, avvenuta a marzo dell'anno scorso in Algarve. L'uomo, forse sotto l'effetto di droghe, era stato sorpreso con un amico a rubare in un supermercato e, sebbene il proprietario del negozio non avesse sporto denuncia, gli agenti avevano separato i due amici e portato Aissa - ammanettato - in un luogo isolato, dove lo avrebbero pestato e abbandonato. L'uomo, un 30enne,  era stato poi trovato da alcuni passanti che avevano chiamato i soccorsi, ma era deceduto 19 giorni dopo in ospedale in seguito a un grave trauma cranico. Inizialmente, gli investigatori avevano pensato ad un incidente stradale con omissione di soccorso, ma le indagini della Polizia giudiziaria hanno portato alla sospensione dei due agenti. Intanto la famiglia della vittima, costituitasi parte civile nel processo penale, ha chiesto un risarcimento di oltre 1,6 milioni di euro allo Stato. Il caso solleva ancora una volta sospetti e critiche sul comportamento delle forze di polizia del Paese, in particolare nei confronti della popolazione di origine africana. 

