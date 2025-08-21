La Casa Bianca, TikTok e la magafication della comunicazione

La White House non poteva più rinviare la decisione di approdare su TikTok, nonostante il No TikTok on Government Devices Act. Lo staff del presidente ha compreso molto bene quanto sia necessario riuscire a presidiare, senza sbavature e in modo strategico, l’eco-sistema digitale. Del resto parte del successo del candidato repubblicano lo si deve proprio all’audience raccolta dal suo account sul discusso social attivato a cinque mesi dal voto, dopo le resistenze dello stesso Trump