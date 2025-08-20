Venezuela, Maduro mobilita 4.5 milioni di miliziani ai Caraibi

La tensione tra Stati Uniti e Venezuela sale alle stelle. In risposta al dispiegamento di forze navali, aeree e terrestri statunitensi al largo delle sue coste, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato un piano di mobilitazione senza precedenti: 4,5 milioni di miliziani schierati nei Caraibi per difendere la sovranità nazionale. L’amministrazione di Washington aveva già autorizzato l'invio di tre cacciatorpediniere Aegis – gli USS Gravely, Jason Dunham e Sampson – insieme a un sottomarino, aerei da pattugliamento e circa 4.000 marines, come parte della sua offensiva contro i cartelli della droga nella regione,

Milizie pronte e armate afferma il presidente venuezelano

Maduro ha definito l’operazione statunitense una minaccia diretta: "Una risposta alle minacce", ha affermato il presidente, ribadendo il suo rifiuto alle accuse di narcotrafficante mosse dagli Stati Uniti e l’etichetta di leader del “Cartello dei Soles”, accompagnata da una taglia da 50 milioni di dollari. In tv ha dichiarato: “Milizie preparate, attivate e armate... armi e missili per la classe contadina e operaia, per difendere la Patria”. Per Caracas, la decisione di Washington costituisce una manifestazione del fallimento delle politiche statunitensi nella regione. I vertici chavisti – tra cui il ministro della Difesa Vladimir Padrino López e il numero due del regime Diosdado Cabello – hanno bollato le accuse contro il governo come “assurde e immorali”. La DEA, ha ribadito Padrino, è l’unico vero cartello operante tra le istituzioni americane