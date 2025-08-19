William e Kate spostano la residenza a Forest Lodge: cosa sappiamo

Secondo quanto rivela il Sun, la coppia reale sta pagando personalmente per l'immobile e i lavori di ristrutturazione di Forest Lodge, che varrebbe circa 16 milioni di sterline. È probabile che William e Kate rimarranno nella residenza - costruita 328 anni fa - anche dopo la successione al trono di lui, secondo quanto riportato dal tabloid
I principi del Galles William e Kate entro l'anno si trasferiranno in una nuova residenza a Windsor, dove già vivono da tre anni, all'interno del Windsor Great Park, dove abiteranno il Forest Lodge, un cottage storico con otto camere, insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Lo ha dichiarato ufficialmente un portavoce di Kensington Palace. Una nuova sistemazione che viene definita da molti osservatori come più adatta alla vita della famiglia, che necessita di ricominciare dopo "tre anni duri", dalla morte della regina Elisabetta alle cure di Kate per un tumore, come anche Re Carlo. "Si tratta della residenza ideale per la loro giovane famiglia, lontano da Buckingham Palace e anche da Windsor Castle", scrive il Sun. Il Forest Lodge è stato costruito 328 anni fa. Secondo il sito web di Historic England, la casa in mattoni rossi del XIX secolo è stata inserita per la prima volta nel patrimonio immobiliare nel 1972. Vanta una serie di raffinati dettagli d'epoca, tra cui finestre veneziane, caminetti in marmo e un corridoio con soffitto a volta.
Il valore sarebbe di 16 miliardi di sterline
Secondo quanto rivela il Sun, la coppia reale sta pagando personalmente per l'immobile e i lavori di ristrutturazione, evitando costi aggiuntivi per i contribuenti britannici. Il giornale ha riportato che sono già iniziati i lavori minori di ristrutturazione. Secondo The Sun, Forest Lodge varrebbe circa 16 milioni di sterline sul libero mercato. La coppia si è trasferita nel 2022 dal Kensington Palace di Londra, dove però i bambini non si trovavano a loro agio, a Windsor. Finora abitava nell'Adelaide Cottage, mentre i figli frequentano la vicina Lambrook School. È probabile che rimarranno nella residenza anche dopo la successione al trono di William, secondo quanto riportato dal tabloid.
I lavori di ristrutturazione già iniziati
A giugno scorso sono state presentate al Royal Borough di Windsor e al comune di Maidenhead le domande per ottenere i permessi per i lavori di ristrutturazione interna ed esterna del Forest Lodge. I piani, approvati all'inizio di agosto, prevedono nuove porte e finestre, la rimozione di pareti interne, la ristrutturazione dei soffitti e nuovi pavimenti. I lavori sarebbero già iniziati. Non si tratta del primo trasloco per William e Kate: nell'estate 2022 la famiglia si era trasferita a Windsor dal loro appartamento a Kensington Palace, nel centro di Londra, dopo aver iscritto i figli al vicino istituto Lambrook School. Ma ora, rivela il Sun, si dice che sperino in un nuovo capitolo, lasciandosi alle spalle i brutti ricordi degli ultimi tre anni difficili. "Si tratta di una decisione a lungo termine - ha dichiarato una fonte - La considerano la loro casa per sempre".
Nel 2001 fu messo in affitto per 15 mila sterline al mese
Nel 2001, Forest Lodge è stato sottoposto a lavori di restauro da 1,5 milioni di sterline (circa 1,7 milioni di euro) ed è stato messo in affitto per 15.000 sterline al mese (circa 17.000 euro). Le immagini interne della casa scattate all'epoca mostravano la proprietà con le sue murature originali, elaborate cornici in gesso, decorazioni sul soffitto a volta, caminetti in marmo e finestre veneziane. Secondo il Sun, Forest Lodge varrebbe circa 16 milioni di sterline sul mercato (circa 18 milioni di euro). La tenuta, di proprietà del re come parte della 'Crown Estate', portafoglio finanziario della Corona britannica, dista solo quattro miglia dalla loro attuale residenza principale, Adelaide Cottage.
