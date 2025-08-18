Esplora tutte le offerte Sky
Myanmar, "Le elezioni inizieranno il 28 dicembre"

Mondo
Lo ha dichiarato la Commissione elettorale dell'Unione in un comunicato. "Le date delle fasi successive saranno annunciate in seguito", ha aggiunto

La giunta militare al potere in Myanmar ha annunciato oggi che le elezioni nel Paese inizieranno il 28 dicembre, dando il via ad un voto graduale boicottato dai gruppi di opposizione e criticato dagli osservatori internazionali. "La prima fase delle elezioni generali democratiche multipartitiche per ciascun Parlamento inizierà domenica 28 dicembre 2025", ha dichiarato la Commissione elettorale dell'Unione in un comunicato. "Le date delle fasi successive saranno annunciate in seguito", ha aggiunto. 

