Ciuccio per adulti, la tendenza anti stress dalla Cina arriva anche in Brasile

Mondo

Una nuova tendenza nata in Cina come rimedio anti-stress divide esperti e opinione pubblica. Per gli psicologi, però, la nuova moda solleva timori legati a una possibile “infantilizzazione degli adulti”



È arrivata anche in Brasile la nuova moda del ciuccio per adulti, un fenomeno nato in Cina come strumento per alleviare ansia e stress e che in poco tempo ha conquistato migliaia di giovani e meno giovani. A cavalcare la tendenza non mancano celebrità e influencer, tra cui l’astro del calcio Neymar, che sui social non ha nascosto di aver provato il curioso accessorio.

Il boom arriva in un momento in cui il Paese è già attraversato dal dibattito sull’“adultizzazione” dei minori per finalità di monetizzazione online: un contesto che rende la diffusione della moda ancora più controversa.

Il nuovo anti stress e i baby reborn

Secondo i sostenitori, l’uso del ciuccio è un gesto innocuo e rassicurante, paragonabile a tanti altri rituali di autoregolazione. Ma gli esperti invitano alla cautela. "L’uso del ciuccio da parte di giovani e adulti è un esempio di come il corpo e la mente cerchino rapidi meccanismi di autoregolazione di fronte al sovraccarico emotivo. È un ritorno simbolico all’infanzia, quando la suzione rappresentava sicurezza e calma", ha spiegato la psicologa Mariane Pires Marchetti al quotidiano O Globo.

Il fenomeno, che segue da vicino la mania dei “baby reborn” – le bambole iperrealistiche a forma di neonato – solleva però timori legati a una possibile “infantilizzazione degli adulti”, con effetti psicologici e sociali ancora tutti da valutare. Intanto, su TikTok e Instagram, gli hashtag collegati al trend registrano milioni di visualizzazioni e le aziende produttrici moltiplicano le vendite.

