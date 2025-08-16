Esplora tutte le offerte Sky
Sciopero Air Canada, sospesi tutti i voli: coinvolti 130 mila passeggeri

Lo stop coinvolge circa 10mila assistenti di volo che protestano per la frenata nella trattativa sul contratto tra parti sociali e azienda. Il sindacato ha confermato l'interruzione di 72 ore 

Maxi sciopero degli assistenti di volo della compagnia aerea Air Canada. Lo stop di hostess e steward comporta la sospensione di tutti i voli coinvolgendo così circa 130mila passeggeri. "Air Canada consiglia vivamente ai clienti interessati di non recarsi in aeroporto", ha dichiarato in un comunicato la compagnia aerea, che vola direttamente verso 180 destinazioni in tutto il mondo.

Fermi 10mila assistenti di volo

Si tratta del primo sciopero del personale di cabina di Air Canada dal 1985. Alla base della protesta indetta per oggi dai sindacati c'è la frenata nella trattativa sul contratto tra parti sociali e azienda. A non lavorare saranno circa 10mila tra steward e hostess in tutto il mondo e per oggi sono previste anche manifestazioni e proteste negli scali canadesi. Il sindacato, che rappresenta oltre 10.000 assistenti di volo della compagnia canadese, ha confermato l'interruzione di 72 ore in un post sui social media nel corso della notte. 

