Air Canada, sospesi tutti i voli: coinvolti 130 mila passeggeri

Fermi 10mila assistenti di volo

Si tratta del primo sciopero del personale di cabina di Air Canada dal 1985. Alla base della protesta indetta per oggi dai sindacati c'è la frenata nella trattativa sul contratto tra parti sociali e azienda. A non lavorare saranno circa 10mila tra steward e hostess in tutto il mondo e per oggi sono previste anche manifestazioni e proteste negli scali canadesi. Il sindacato, che rappresenta oltre 10.000 assistenti di volo della compagnia canadese, ha confermato l'interruzione di 72 ore in un post sui social media nel corso della notte.