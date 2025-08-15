Esplora tutte le offerte Sky
Algeria, autobus cade in un fiume nella capitale: 18 morti

Il mezzo avrebbe sbandato, precipitando da un ponte che collega la zona di El Mohamedia in direzione di El Hamma, nel centro di Algeri

È di almeno 18 morti e 9 feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto oggi ad Algeri, dove un autobus per il trasporto passeggeri è precipitato nel fiume di El Harrach, nella capitale algerina. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile, il mezzo avrebbe sbandato, precipitando da un ponte che collega la zona di El Mohamedia in direzione di El Hamma, nel centro di Algeri. Sul posto sono intervenute 25 ambulanze, 16 sommozzatori e 4 imbarcazioni.  Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, informa ancora la protezione civile algerina.

Le condoglianze del presidente algerino Abdemadjid Tebboune

In un secondo comunicato, la protezione civile ha indicato che il bilancio dei feriti è salito a 23, di cui 3 in gravi condizioni. Per quanto riguarda i 18 decessi, 14 sono uomini e 4 donne. Anche il ministro degli Interni algerino, Ibrahim Merad, si è recato sul posto, accompagnato dal direttore generale della protezione civile, Boualaf Boughlaf, e dal Wali (governatore) di Algeri, Abdennour Rabhi. Il presidente algerino Abdemadjid Tebboune ha presentato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime in un messaggio pubblicato sul suo account Facebook ufficiale. 

Mattarella riceve il presidente dell'Algeria, Tebboune

