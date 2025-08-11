Ruth Bader Ginsburg e quella scelta che diede la Corte Suprema a Trump

La giudice della Corte Suprema, nominata da Bill Clinton nel 1993, rifiutò di ritirarsi durante il secondo mandato di Obama, quando era già anziana e malata. Morì nel settembre del 2020, dopo una brillante carriera, negli ultimi mesi del primo mandato del tycoon, permettendogli di scegliere il suo sostituto a vita e garantirsi la maggioranza della Corte