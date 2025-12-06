We Are Social: social, streaming e siti più visitati, tutti i numeri

In Italia gli utenti Internet sono 53,1 milioni e le identità social 41,2 milioni. Le piattaforme assorbono oltre 15 ore a settimana, lo streaming video è utilizzato da quasi sette persone su dieci, mentre le classifiche di siti e serie raccontano l’egemonia di Google, YouTube, Netflix, Disney+ e Prime Video
