Trump e Putin: è davvero un ritorno al dialogo?

L'annuncio è sorprendente: i presidenti di Stati Uniti e Russia potrebbero incontrarsi faccia a faccia. L'ultimo rendez-vous risale al 2021, quando l'inquilino della Casa Bianca era Joe Biden. Si tratta di una strategia di Trump per prendersi i meriti di una futura tregua? O davvero le parti stanno cercando un accordo per fermare la guerra in Ucraina?