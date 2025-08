Sparatoria in una base militare in Georgia: ci sarebbero vittime

Sparatoria in corso nella base militare statunitense di Fort Stewart, in Georgia. Come riferisce la Cnn, la base, che si trova a circa un'ora di auto da Savannah, è stata messa in lockdown. "Sono state segnalate delle vittime e la situazione è in corso. Seguite le nostre piattaforme per ulteriori informazioni", si legge sul sito della base senza precisare se si tratti di morti o feriti.