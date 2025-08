Incidente aereo a Birmingham, aeroporto chiuso temporaneamente

Stando alle prime informazioni, un velivolo di piccole dimensioni sarebbe stato costretto a un atterraggio di emergenza per cause ancora da chiarire. Numerosi voli sono stati dirottati in tutto il Regno Unito

Chiuso temporaneamente l’aeroporto di Birmingham a causa di un incidente aereo. Secondo quanto riferito da media locali, l'aereo coinvolto è un Beech B200 Super King Air, un velivolo di piccole dimensioni che è stato costretto a un atterraggio di emergenza intorno alle 13.40 ora locale. "A seguito di un incidente aereo, la pista è temporaneamente chiusa", ha dichiarato la società che gestisce l'aeroporto in una nota pubblicata su X. Le foto sui social media mostrano i soccorsi che intervengono circondando il velivolo sulla pista. Numerosi voli sono stati dirottati in tutto il Regno Unito. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Al momento non vengono segnalati feriti.