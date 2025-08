Francia, uomo sventrato in un parco vicino ad Amiens: fermato 27enne

Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto da un escursionista in un parco di Pont-de-Metz, vicino Amiens. Come riferisce il quotidiano francese Le Parisien, il cadavere della vittima era posizionato “a forma di croce” e presentava ferite di arma da taglio su ventre, collo e schiena. Intanto gli inquirenti hanno fermato un sospettato di 27 anni

Un uomo è stato accoltellato e sventrato nel nord della Francia. Il suo corpo è stato rinvenuto da un escursionista in un parco di Pont-de-Metz, vicino Amiens. Come riferisce il quotidiano francese Le Parisien, il cadavere della vittima era posizionato “a forma di croce” e presentava ferite di arma da taglio su ventre, collo e schiena. Nel frattempo, gli inquirenti hanno fermato un sospettato di 27 anni che, come riporta ancora il giornale francese, è stato posto in stato di fermo nel quadro di un'indagine per omicidio aperta dalla Procura di Amiens.