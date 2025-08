Parigi, uomo si accende sigaretta con fiamma Milite Ignoto: arrestato

Autorità francesi: "Atto indegno e miserabile"

La donna che ha filmato la scena, come riporta il quotidiano Le Figaro, ha dichiarato che l’uomo non sembrava né ubriaco né sotto l'effetto di stupefacenti. "Al contrario, pareva perfettamente consapevole di quello che stava facendo, fiero di averlo fatto", ha detto la turista lettone in vacanza. La ministra responsabile per la Memoria degli ex-combattenti, Patricia Miralles, ha espresso soddisfazione per la rapidità dell'arresto. "Non è una semplice bravata: è una profanazione", ha scritto su X. Il collega responsabile dell'Interno, Bruno Retailleau, ha invece denunciato un "atto indegno e miserabile, un oltraggio a chi è morto per la Francia". "Un gesto inammissibile", ha rincarato ancora il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, ringraziando tutti coloro che si sono mobilitati per identificare ed arrestare l'autore.