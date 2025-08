India, valanga di fango spazza via un villaggio di montagna

Sono almeno quattro i morti e numerose decine i dispersi per la slavina di fango che ha colpito l'area turistica di Dharali, nello Stato himalayano dell'Uttarakhand

Un fiume di fango

Almeno quattro sono i morti, hanno dichiarato le forze armate, e tra i dispersi ci sono anche 11 soldati. Per le ricerche vengono utilizzati cani da fiuto, droni e mezzi di ingegneria civile. Elicotteri militari sono stati mobilitati per i rifornimenti, compresi i medicinali, e l'evacuazione. I video trasmessi dai media indiani mostrano un torrente di acqua fangosa che travolge e spazza via case e strade a Dharali. Secondo il primo ministro regionale, Pushkar Singh Dhami, l'inondazione è stata dovuta a piogge improvvise e intense.