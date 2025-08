La Croazia di Thompson, il cantante di estrema destra che fa sold out

A inizio luglio il cantante, al secolo Marko Perković, ha riempito con mezzo milione di spettatori l’Ippodromo di Zagabria: ha ripetuto l’impresa ad agosto portando 150mila persone a Sinj in occasione del trentennale dell’Operazione Tempesta. Un anniversario celebrato dai croati come Giorno della Vittoria e commemorato dai serbi come Giorno del Lutto e del ricordo delle vittime. Nel 2025 più che mai le memorie sono divise