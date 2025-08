Texas, governatore Greg Abbott ordina l'arresto deputati democratici

Diversi eletti democratici hanno lasciato lo Stato per evitare di approvare una legge che modificherebbe i collegi elettorali del Texas. "Lasciando il Texas, stanno tenendo in ostaggio una legge chiave per aiutare le vittime delle inondazioni e portare avanti misure fiscali. Ci sono conseguenze per 'inadempienza al dovere" ha dichiarato il governatore

Il governatore del Texas, il Repubblicano Greg Abbott, ha ordinato l'arresto di decine di rappresentanti Democratici della Camera che hanno lasciato lo Stato per far saltare il numero legale e bloccare il progetto dei repubblicani di ridisegnare la mappa dei collegi elettorali per conquistare cinque seggi in più. Decine di democratici della Camera hanno lasciato il Texas per città tra cui Chicago; Albany, New York; e Boston per bloccare il voto sulle modifiche ai collegi elettorali. Il governatore ha detto che i democratici assenti "hanno abbandonato il loro dovere nei confronti dei texani".