California, evacuazione di emergenza a causa del Gifford Fire

Le autorità locali americane sono state costrette ad emettere ordinanze di evacuazione a causa dell’incendio “Gifford”, che è iniziato alle 15:44 del 1° agosto a San Luis Obispo, nella contea di Santa Barbara, in California. Dalla sua scoperta, ha bruciato 12.400 acri, con un aumento di 7.400 acri dall’ultimo aggiornamento. Questa mattina, i vigili del fuoco erano riusciti a contenere efficacemente il 5% dell’incendio. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Grande difficoltà a contenere l'incendio a causa delle condizioni climatiche

I circa mille vigili del fuoco son riusciti per ora a contenerlo solo al 3%. Le previsioni meteo non li aiutano: le temperature in aumento e l’umidità ai minimi alimentano il rogo. Inoltre, di sera si alza il vento. Secondo l’agenzia statale CalFire, la California sta bruciando a ritmi superiori alla media stagionale, complice una primavera calda e arida.Il governatore della California, Gavin Newsom, dichiarò lo stato d’emergenza e ha disposto l’invio di 2.500 membri della Guardia Nazionale per supportare le operazioni di soccorso. Le autorità di Los Angeles segnalarono che il comportamento del fuoco era “estremo” e che la situazione era altamente pericolosa con rischi di ulteriori espansioni.