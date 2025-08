Danimarca, l'appello di uno zoo: Donate animali per i nostri predatori

La struttura ha spiegato di avere la "responsabilità di imitare la catena alimentare naturale degli animali" e che il bestiame di piccola taglia "costituisce una parte importante della dieta dei predatori". Tra l’altro, è stato sottolineato ancora, il cibo fornito in questo modo "ricorda ciò che caccerebbero naturalmente in natura", animali come la lince eurasiatica, i leoni o ancora le tigri

“Imitare la catena alimentare naturale”

Lo zoo, è emerso, accetta anche donazioni di cavalli vivi, specie considerando che i proprietari possono beneficiare di potenziali agevolazioni fiscali. Per fare chiarezza, la struttura ha spiegato di avere la "responsabilità di imitare la catena alimentare naturale degli animali" e che il bestiame di piccola taglia "costituisce una parte importante della dieta dei predatori". Tra l’altro, viene sottolineato ancora, il cibo fornito in questo modo "ricorda ciò che caccerebbero naturalmente in natura", animali come la lince eurasiatica, i leoni o ancora le tigri.

Una “pratica comune”

Gli animali di piccola taglia possono essere donati nei giorni feriali, per un massimo di quattro alla volta e senza appuntamento. In una dichiarazione in merito, la vicedirettrice dello zoo, Pia Nielsen, ha affermato che gli animali carnivori dello zoo sono stati nutriti con animali di piccola taglia "per molti anni". "Quando si allevano carnivori, è necessario fornire loro carne, preferibilmente con pelliccia e ossa per garantire loro un'alimentazione il più naturale possibile", ha spiegato. "Pertanto, ha senso consentire che gli animali che necessitano di essere soppressi per vari motivi possano essere utilizzati in questo modo. In Danimarca, questa pratica è comune e molti dei nostri ospiti e partner apprezzano l'opportunità di contribuire. Il bestiame che riceviamo in donazione è costituito da polli, conigli, porcellini d'India e cavalli”, ha aggiunto ancora.