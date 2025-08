Cina, allerta maltempo e rischio inondazioni: 82 mila evacuati

Precipitazioni oltre i livelli di allerta hanno colpito i fiumi Liandu e Jinzhuang, nella contea di Fengkai, nella città di Zhaoqing, provincia del Guangdong, nel sud-est della Cina. Le autorità locali hanno attivato il livello IV di emergenza per il controllo delle piene e il monitoraggio idrologico. L’intervento, scattato alle 16:00 del 3 agosto, prevede attività di sorveglianza e coordinamento h24 per gestire il livello delle acque, le precipitazioni e la situazione idrica complessiva.

Maltempo in Cina, oltre 82mila evacuati a Pechino per rischio alluvioni

A Pechino, più di 82mila persone sono state evacuate e trasferite in rifugi temporanei a causa dell’allerta per piogge torrenziali. Le autorità della capitale hanno emesso un allarme rosso, il massimo livello, per precipitazioni intense previste da mezzogiorno fino alla mattina di martedì. Secondo il servizio meteorologico, potrebbero cadere oltre 100 mm di pioggia in sei ore, con punte superiori ai 200 mm in alcune aree. L’ondata di maltempo della scorsa settimana ha provocato 44 morti e gravi danni a oltre 24mila abitazioni.