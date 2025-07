Dazi, Trump annuncia proroga di 90 giorni dell’accordo con il Messico

Sul suo social Truth il presidente statunitense ha dichiarato di aver concordato con Claudia Sheinbaum, omologa del Messico, una proroga di 90 giorni dell’accordo in essere. “Hanno inoltre accettato di porre fine alle numerose barriere commerciali non tariffarie: in questo periodo discuteremo con l’obiettivo di firmare un nuovo accordo”, ha scritto il tycoon

Donald Trump ha annunciato di aver concordato con la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, "di prorogare, per un periodo di 90 giorni, lo stesso accordo che avevamo in essere nell'ultimo breve periodo. Ovvero che il Messico continuerà a pagare una tariffa del 25% sul fentanyl, una tariffa del 25% sulle automobili e una tariffa del 50% su acciaio, alluminio e rame", ha spiegato il presidente Usa. Inoltre, sottolinea Trump su Truth, "il Messico ha accettato di porre fine immediatamente alle sue numerose barriere commerciali non tariffarie. Nei prossimi 90 giorni parleremo con il Messico con l'obiettivo di firmare un accordo commerciale", ha aggiunto il presidente americano.

Brasile: "Negoziati con Washington iniziano ora"

Per il governo del Brasile, l'imposizione dei dazi del 50% da parte degli Stati Uniti su quasi metà delle esportazioni brasiliane non segna la fine del confronto politico-commerciale con Washington, ma rappresenta l'inizio di una trattativa, finora evitata dall'amministrazione di Donald Trump. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, precisando che lo staff del segretario al Tesoro Usa Scott Bessent "ha già risposto al nostro contatto" e presto sarà fissato un incontro tra i due. Nell'occasione "presenteremo alle autorità americane il nostro punto di vista", ha affermato. Haddad ha riconosciuto come la lunga lista di eccezioni, che risparmia diversi prodotti chiave dell'export brasiliano, rappresenti un segnale incoraggiante. "A nostro avviso c'è stata una certa sensibilità su considerazioni che abbiamo espresso più volte: questi dazi non colpiscono solo i lavoratori brasiliani, ma anche i consumatori americani". Il ministro ha però definito in generale le misure "molto ingiuste", sottolineando che "ci sono settori colpiti in modo drammatico", come quelli della carne bovina, del pesce, del miele e della frutta. Per queste filiere, il governo brasiliano sta ultimando un piano di emergenza che sarà presentato nei prossimi giorni. L'intervento prevederà sostegno alla produzione, tutela dell'occupazione e credito agevolato, calibrati sulle esigenze specifiche di ciascun settore.