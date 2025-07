Proteste in Serbia, Djokovic sfiderebbe Vucic alle prossime elezioni?

In Serbia vanno avanti da mesi le proteste anti-corruzione che hanno come bersaglio la leadership che da più di un decennio è al potere. Mentre dalla piazza si chiede a gran voce "il voto anticipato" e gli studenti, alla testa del movimento, preparano una lista di candidati per il futuro Parlamento, un sondaggio conferma la popolarità, anche sul fronte politico, del tennista. "Nole" sostiene i giovani che vogliono cambiare il Paese e per questo è sempre più esposto agli attacchi dei media vicini al presidente