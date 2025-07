Polonia, prete uccide un senzatetto con un'ascia dopo una lite

Il parroco sessantenne del comune di Tarczyn ha avuto una discussione con la vittima: ha estratto un'ascia e lo ha colpito alla testa, per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. L'uomo è stato accusato di omicidio, ma probabilmente l'accusa si trasformerà in omicidio aggravato

Un colpo d'ascia alla testa, poi le fiamme che lo avvolgono mentre era ancora in vita. Così è morto un senzatetto in Polonia, in una storia che sembra uscita da un macabro film. Colpevole del delitto sarebbe un parroco della diocesi di Varsavia, che avrebbe ucciso un senza fissa dimora al termine di una lita. Tempestiva la risposta dell'arcidiocesi, che chiede alla Santa Sede di ridurre allo stato laicale il sacerdote e annuncia collaborazione con lo Stato nel processo penale.