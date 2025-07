India, crolla tetto scuola a Jaipur: morti 7 bambini e 26 feriti

L’edificio, situato nel distretto montuoso di Bageshwar, non ha retto alle violente piogge monsoniche che da settimane flagellano l’Asia centrale. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa della posizione isolata del complesso scolastico

Un drammatico crollo ha colpito una scuola nello stato indiano dell’Uttarakhand, al confine con il Rajasthan, in India. Sono almeno sette i bambini che sono rimasti uccisi e altri 26 i feriti dopo che parte del tetto e delle pareti della scuola pubblica sono crollati nell'India occidentale. "Sette bambini hanno perso la vita finora e altri 26 sono rimasti feriti", ha riferito Nand Kishore, un alto ufficiale di polizia dello stato del Rajasthan. Le autorità hanno sottolineato come le condizioni strutturali precarie dell’edificio fossero note da tempo agli abitanti del villaggio, che avevano più volte segnalato il rischio alle istituzioni locali, senza però ottenere interventi risolutivi.

Difficili i soccorsi

Il crollo è stato attribuito alle incessanti piogge monsoniche, che hanno già causato migliaia di vittime in tutta la regione, tra India, Pakistan e Cina. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa della posizione isolata della scuola, in una delle aree più popolate e difficili da raggiungere a ridosso del Tibet. Squadre di emergenza e volontari hanno lavorato senza sosta per cercare superstiti tra le macerie, mentre le famiglie attendevano notizie dei propri figli.