Trump vuole riaprire Alcatraz: visita di Procuratrice generale. VIDEO

Il presidente degli Stati Uniti ne ha ordinato la ricostruzione e la riapertura a maggio scorso, per utilizzarla come centro di detenzione per criminali. La struttura di massima sicurezza era stata chiusa nel 1963 perché mantenerla in attività era troppo costoso. Le visite ufficiali di Pam Bondi e del segretario dell'Interno Doug Burgum hanno riacceso le polemiche