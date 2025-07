Usa, taglia da 5 milioni di dollari per boss della gang Tren de Aragua

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sanzionato Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", principale boss della banda transnazionale Tren de Aragua, offrendo una taglia di cinque milioni di dollari per chi dà informazioni utili alla sua cattura. Il governo del presidente venezuelano Nicolás Maduro nega l'esistenza della gang Tren de Aragua, sostenendo si tratti di una falsa narrativa occidentale per screditare il chavismo e il Venezuela.

Accusato di tratta esseri umani e sfruttamento sessuale di donne e bambini

"Niño Guerrero" è accusato di guidare una "organizzazione terroristica" che "ha lanciato una campagna di terrore in tutto il nostro emisfero", dettaglia il comunicato del Dipartimento di Stato Usa, precisando che le sanzioni colpiscono anche altri cinque leader del Tren de Aragua, tra cui Yohan José Romero, alias "Johan Petrica", per il quale Washington offre una ricompensa di quattro milioni di dollari in quanto braccio destro di "Niño Guerrero". I leader del Tren de Aragua "sono coinvolti in crimini atroci come il traffico illecito di droga e di migranti, la tratta di esseri umani, l'estorsione, lo sfruttamento sessuale di donne e bambini" oltre che nel "riciclaggio", precisa il Dipartimento di Stato.