Morto Dan Rivera, l'investigatore del paranormale

Secondo quanto ha riportato la polizia di stato della Pennsylvania, l'uomo è stato trovato morto, per ora per cause naturali, il 13 luglio in una stanza d'albergo a Straban Township a Gettysburg, in Pennsylvania. La polizia ha dichiarato che "non è stato osservato nulla di insolito o sospetto sulla scena".

L'investigatore del paranormale Dan Rivera è morto, secondo quanto riporta la New England Society for Psychic Research, di cui era membro. Aveva 54 anni ed è deceduto per cause ancora da accertare durante la tappa di un tour sul paranormale, dedicata alla bambola Annabelle, protagonista della saga horror "The Conjuring".

Rivera era uno degli investigatori principali dell'organizzazione, che ha annunciato la sua morte in un post su Facebook del 14 luglio. "È con profonda tristezza che annunciamo l'improvvisa scomparsa del nostro caro amico e collaboratore, Dan Rivera", ha scritto l'investigatore capo Chris Gilloren. "Siamo addolorati e stiamo ancora elaborando questa perdita. Dan credeva fermamente nel condividere le sue esperienze e nell'educare le persone sul paranormale. La sua gentilezza e passione hanno toccato tutti coloro che lo conoscevano. Grazie per il vostro supporto e i vostri pensieri gentili in questo momento difficile."

Il tour del paranormale

Rivera era impegnato nel tour "Devil on the Run" e stava viaggiando con una bambola Raggedy Ann chiamata "Annabelle" che, secondo l'organizzazione, sarebbe posseduta dallo spirito maligno di una bambina di nome Annabelle. Come esperto in materia garantiva ai partecipanti un contatto ravvicinato con la (copia) della famosa bambola, dopo che lui stesso aveva "incontrato" l'originale custodita nella casa-museo dei coniugi Warren.