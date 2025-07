Usa: Trump può smantellare il Dipartimento dell’Istruzione

Via libera al licenziamento di 1.300 dipendenti. Sospesa la decisione di un tribunale inferiore. Ventiquattro stati fanno causa all’amministrazione per i fondi trattenuti

La Corte Suprema ha autorizzato l’amministrazione Trump a proseguire con lo smantellamento del Dipartimento dell’Istruzione, sospendendo la decisione di un tribunale inferiore che ne aveva bloccato temporaneamente l’attuazione. Il pronunciamento dei giudici rappresenta una vittoria per l’ex presidente, che ora potrà procedere con il licenziamento di 1.300 dipendenti e, di fatto, con l’eliminazione dell’intero ministero creato dal Congresso nel 1979.

La Corte ha ritenuto infondati i timori espressi dal tribunale di grado inferiore, secondo cui una drastica riduzione del personale avrebbe impedito al dipartimento di continuare a svolgere le sue funzioni essenziali.

I provvedimenti

Il via libera arriva in un momento di forte tensione tra l’amministrazione e i singoli stati: ventiquattro hanno già avviato un’azione legale contro il governo per il mancato versamento di 6,8 miliardi di dollari in fondi federali destinati all’istruzione. Le somme trattenute rappresentano il 14% dei finanziamenti statunitensi per le scuole elementari e secondarie, e finanziano programmi educativi extrascolastici gratuiti o a basso costo.