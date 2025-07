Colombia, soldati annegano durante esercitazione di sopravvivenza

Tre soldati colombiani sono annegati in un fiume oggi durante un'esercitazione di sopravvivenza, hanno riferito le autorità. I soldati stavano partecipando a esercitazioni anti-guerriglia nella Colombia centrale, tra cui una missione in cui dovevano attraversare il fiume Magdalena con zattere da loro costruite, ha dichiarato a Blu Radio l'ufficiale dell'esercito Jorge Hernandez. Una zattera, con 11 soldati a bordo, è stata trascinata via dalla corrente e si è incagliata sotto un traghetto attraccato alla riva. Otto militari sono riusciti a mettersi in salvo, ma tre sono stati risucchiati sott'acqua. Le morti durante le esercitazioni militari non sono rare in Colombia, e gli analisti attribuiscono la causa alle cattive condizioni dell'equipaggiamento dei soldati. Nello scorso aprile, un militare è morto in un incidente in elicottero nel nord del Paese e a febbraio in otto hanno perso la vita in un incidente stradale nel sud-ovest. La Colombia è tuttora impegnata in un conflitto interno che dura da sessant'anni e che vede contrapposti guerriglieri, narcotrafficanti e militari.