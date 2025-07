Collisione sfiorata tra due aerei cinesi. Uno diretto a Malpensa

Due aerei cinesi sarebbero stati a pochi secondi dalla collisione nello spazio aereo russo, lo scorso 6 luglio, dopo che un cambio di quota non autorizzato da parte di un aereo passeggeri di Air China, diretto a Malpensa, lo ha portato appena ad un centinaio di metri di distanza da un cargo. Il South China Morning Post ha riferito che il volo Air China CA967, in rotta da Shanghai a Milano, è salito bruscamente da 34.100 a 36.000 piedi senza istruzioni del controllo del traffico aereo russo.

Cosa è successo

La manovra lo ha portato a circa 300-400 piedi (90-120 m) dal volo SF Airlines CSS128, un Boeing 767 cargo in volo da Budapest a Ezhou, nella Cina centrale. Mentre i protocolli internazionali di sicurezza aerea richiedono una separazione verticale minima di 1.000 piedi (300 m) tra gli aerei a quota di crociera. La quasi collisione si è verificata sopra Tuva, una remota regione montuosa nella Siberia meridionale al confine con la Mongolia, ed è stata catturata dai dati di tracciamento in tempo reale di Flightradar24. La salita non autorizzata ha attivato gli allarmi di bordo noti come Traffic Collision Avoidance System (Tcas) su entrambi i velivoli, richiedendo una manovra evasiva di emergenza. Le registrazioni audio che circolano sui social media cinesi dal fine settimana suggeriscono che il controllore russo stava gestendo contemporaneamente quattro velivoli e potrebbe aver impartito istruzioni poco chiare.