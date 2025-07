Spagna, due dispersi per piogge torrenziali in Catalogna

Proseguono le ricerche di due persone che sarebbero state travolte dalla piena del fiume Foix nella località di Cubelles, in provincia di Barcellona, e ora risultano disperse. Le piogge torrenziali che si sono abbattute nelle ultime 24 ore sulla Catalogna e sul versante mediterraneo spagnolo hanno messo in difficoltà le comunità locali. Lo hanno confermato fonti del Comune di Cubelles all'emittente pubblica Tve.

Piogge torrenziali

Dopo il passaggio della Dana (depressione isolata in livelli alti) sul centro-nord della penisola iberica, che ha provocato danni e gravi disagi dalla scorsa notte, quello che più preoccupa le autorità di Protezione Civile - che hanno revocato in serata l'allerta rossa di massimo livello di rischio per il maltempo e le piogge intense in Catalogna - sono le piene dei fiumi, causate dai nubifragi. Per cui le autorità insistono nei messaggi di "massima precauzione" alla cittadinanza.