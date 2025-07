Francia, detenuto evade nascosto in valigia di compagno di cella

L'uomo avrebbe approfittato della liberazione dell'amico per fuggire. Avrebbe dovuto scontare diverse condanneò. In corso indagine interna della Procura di Lione

Un detenuto è evaso in Francia infilandosi di nascosto nella borsa del suo compagno di cella in uscita dal carcere, dopo aver scontato la pena. Il detenuto ventenne è evaso venerdì dal carcere di Corbas, vicino a Lione, nel sud-est della Francia, secondo quanto riportato dall'emittente BFMTV. Stava scontando diverse condanne, ha dichiarato il servizio penitenziario in una dichiarazione all'AFP. L'uomo "ha approfittato della liberazione del suo compagno di cella per nascondersi nella sua valigia e fuggire", si legge nel comunicato. Il detenuto evaso era anche sotto inchiesta in un caso legato alla criminalità organizzata, ha riferito all'AFP una fonte vicina alla vicenda. È in corso un'indagine interna e la procura di Lione ha aperto proprie indagini, ha aggiunto il servizio penitenziario.