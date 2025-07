Ucraina, cosa è emerso dalla Conferenza di Roma

All'incontro hanno partecipato 15 tra capi di Stato e di governo e decine di ministri degli Esteri. Il blocco di alleati ha confermato il suo sostegno a Kiev, mentre Ursula von der Leyen ha tracciato il percorso di adesione del Paese all'Ue. Sotto l'aspetto finanziario, il risultato è stato di 10 miliardi di fondi, in calo rispetto alle precedenti conferenze, come è normale che sia in un contesto bellico di cui non si intravede la risoluzione