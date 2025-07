Trump versione Superman sul profilo social ufficiale della Casa Bianca

Il contenuto è accompagnato dalle parole “Verità”, “Giustizia” e dalla frase “The American Way” e ha già raccolto oltre 55mila "like" e 10mila commenti

Dopo la foto vestito da Pontefice in occasione del conclave, Trump sul suo account Instagram posta un'immagine in versione Superman, di grande attualità considerata l'uscita nelle sale di tutto il mondo del nuovo film dedicato al supereroe più famoso dei fumetti.

Trump, come detto, appare vestito con il costume dalla grande S e un testo che dice in maiuscolo: "IL SIMBOLO DELLA SPERANZA".