Onu, la Finlandia annuncia l'uscita dal trattato sulle mine antiuomo

La Finlandia ha annunciato ufficialmente all'Onu l'intenzione di ritirarsi dalla Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo, il più importante trattato internazionale che limita l’uso, la produzione, l’accumulo e la vendita di questo tipo di arma. Ora occorreranno sei mesi per completare il ritiro. Anche la Lituania ha già avviato la procedura di ritiro, due settimane fa, mentre Polonia, Lettonia ed Estonia hanno preannunciato di voler prendere la stessa decisione.

I timori di un'aggressione russa

Si tratta di Paesi che confinano con la Russia, tutti preoccupati dall'ipotesi di una possibile aggressione. A loro si è aggiunta recentemente anche l’Ucraina. Al trattato aderivano tutti i Paesi europei, fatta eccezione per la Russia. Neanche gli Stati Uniti e decine di Paesi in Nordafrica e Asia lo hanno firmato. Le mine antiuomo sono un modo semplice ed efficace di ostacolare l’avanzata della fanteria di un esercito nemico, ma sono molto pericolose per la popolazione civile che vive nelle zone minate.