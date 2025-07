Dichiarazione di Northwood, cos'è il patto firmato da Macron e Starmer

La dichiarazione di Northwood rappresenta un passo senza precedenti. Per la prima volta i due Paesi si impegnano a coordinare le loro forze nucleari, anche per rispondere a “minacce estreme” contro l’intera Europa. Come riferito dal corrispondente del Corriere della Sera in un articolo, l’accordo implica che Londra e Parigi “estendano il loro ombrello nucleare all’intero Continente: un attacco atomico contro un Paese europeo scatenerebbe una uguale reazione da parte di francesi e britannici”