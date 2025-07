Von der Leyen, voto di sfiducia al Parlamento Europeo per caso Pfizer

Nel concreto varrà poco o nulla, politicamente potrebbe essere un bivio per l'intera legislatura. A mezzogiorno, poco prima di chiudere i battenti per le ferie estive, l'Eurocamera si riunirà per la mozione di sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen. Il blitz è stato ordito dal semi-sconosciuto romeno Gheorghe Piperea, eurodeputato di Aur e dei Conservatori. In quella mozione, tuttavia, si è concentrata tutta la tensione che, da mesi, segna la maggioranza Ursula. L'accusa, da parte di Verdi, Socialisti e Liberali, è ormai invariata: il Ppe non tiene fede al patto europeista. L'ira dei Socialisti questa volta sembrava avere un seguito con una plastica astensione ma, dopo una lunga riunione serale, lo strappo con von der Leyen è rientrato. "Abbiamo ottenuto il Fondo Sociale" nel bilancio pluriennale, hanno spiegato fonti di S&D. Per la numero uno dell'esecutivo europeo - nonostante il Ppe in mattinata avesse nuovamente fatto asse con l'estrema destra sui target sul clima - è stato così scongiurato uno scenario: vedersi votare quasi compattamente a favore solo Popolari e Liberali. I pontieri, alla fine, hanno avuto la meglio.