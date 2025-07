Alluvioni in Texas, oltre 100 morti e 161 dispersi: ricerche in corso

Hanno superato quota 100 le vittime della devastante alluvione che ha colpito il Texas. Le forti piogge che si sono abbattute nei giorni scorsi sul Paese hanno provocato pericolose inondazioni principalmente nella regione centro-meridionale di Hill Country, causando numerose vittime e seri danni. L'alluvione ha gravemente interessato anche le contee di Kerr, Travis, Burnet, Kendall, Tom Green e Williamson. I soccorritori sono attualmente impegnati nelle ricerche dei dispersi, che al momento sarebbero 161 solo nell'area della contea di Kerr. "Non ci fermeremo finché non saranno rintracciate tutte le persone scomparse", ha dichiarato il governatore del Texas, Greg Abbott, citato da Nbc News . Le violenti precipitazioni hanno portato, lo scorso 4 luglio, all'esondazione del fiume Guadalupe, il cui livello è salito di oltre 6 metri in soli 90 minuti.

L'alluvione in Texas

Il numero di dispersi sarebbe però molto più alto di quanto inizialmente riportato. Come ha spiegato ancora Abbott, negli ultimi giorni molta gente ha chiamato per segnalare conoscenti mancanti all'appello. Le difficoltà sono anche legate al fatto che le squadre di ricerca non hanno una panoramica precisa di chi si trovava nella popolare zona turistica di Kerr quando le inondazioni hanno improvvisamente colpito l'area. Molte famiglie non alloggiavano in hotel registrati, ma campeggiavano autonomamente lungo le rive del fiume. La contea di Kerr ospita infatti diversi campi estivi, tra cui il Camp Mystic, nel quale hanno perso la vita 27 campeggiatori e animatori. Come riferisce l'Associated Press, le autorità hanno dichiarato che cinque campeggiatori e un animatore del Camp Mystic risultano ancora dispersi. Nel frattempo, le autorità hanno invitato i cittadini a segnalare eventuali casi di conoscenti scomparsi.