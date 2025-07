Alluvione in Cina, inondazioni causano crollo Ponte dell'Amicizia

Le inondazioni causate dalle piogge torrenziali hanno devastato una valle himalayana tra Cina e Nepal, causando almeno otto morti e 31 dispersi. Lo riportano funzionari e media statali. Il muro d'acqua ha anche spazzato via uno dei principali ponti che collegano i due Paesi sul fiume Bhotekoshi

8 morti e 31 dispersi. Questo il bilancio finora delle vittime delle inondazioni causate dalle piogge torrenziali che hanno devastato una valle himalayana tra Cina e Nepal, secondo quanto riportato da funzionari e media statali. In Nepal, otto corpi sono stati recuperati e altri 20 - 14 nepalesi e sei cinesi - risultano dispersi, secondo la polizia. Il muro d'acqua ha anche spazzato via uno dei principali ponti che collegano Nepal e Cina sul fiume Bhotekoshi.

Inondazioni e frane mortali sono comuni in tutta l'Asia meridionale durante la stagione dei monsoni, da giugno a settembre, ma gli esperti affermano che il cambiamento climatico le sta aggravando. Alluvioni e siccità sempre più intense sono un "segnale di allarme" di ciò che accadrà, poichè il cambiamento climatico rende il ciclo dell'acqua del pianeta sempre più imprevedibile, ha affermato l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite lo scorso anno.

Il cambiamento climatico

L'International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), con sede a Kathmandu, ha avvertito a giugno che le comunità affrontano maggiori rischi di catastrofi in questa stagione monsonica. "L'aumento delle temperature e le piogge più estreme aumentano il rischio di disastri causati dall'acqua come alluvioni, frane e colate detritiche", ha sottolineato l'ICIMOD.