Alluvione Texas, chi è Scott Ruskan l'eroe che ha salvato 165 bambine

Un’alluvione improvvisa ha travolto il 4 luglio la Contea di Kerr, in Texas, causando almeno 95 vittime, tra cui 28 bambine. Il bilancio, ancora provvisorio, continua a salire mentre proseguono le operazioni di soccorso e recupero. L’epicentro della tragedia è Camp Mystic, un campo estivo cristiano dove il fiume Guadalupe ha rotto gli argini con una violenza inattesa, travolgendo tende, strutture e bambini. In mezzo al disastro, emergono storie di salvataggio: Scott Ruskan, 26 anni, sub della Guardia Costiera alla sua prima missione, ha tratto in salvo 165 bambine. "Erano infreddolite, in pigiama, completamente bagnate", ha raccontato al New York Times. Per il suo intervento, è stato definito “un eroe americano” dalla segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem.

“Non sono un eroe, solo un uomo che fa il suo dovere”

Originario di Oxford, New Jersey, Scott Ruskan si è arruolato nella Guardia Costiera nel 2021 e ha completato l’addestramento come soccorritore subacqueo in California, per poi trasferirsi a Corpus Christi, Texas, dove ha continuato l’addestramento avanzato. Tra i volti simbolo della tragedia in Texas, c’è lui, Scott, sottufficiale di terza classe della Guardia Costiera. A soli 26 anni, è stato l’unico responsabile del triage a Camp Mystic, il campo estivo travolto dalla piena del fiume Guadalupe: in quel momento critico, mentre dodici elicotteri di vari corpi militari si alternavano nei cieli, Ruskan era a terra, unico punto di riferimento per la gestione medica immediata dei superstiti. Dopo la dichiarazione di calamità naturale firmata dal presidente Trump, Ruskan è stato tra i primi a essere schierati nella zona rossa. Nella sua prima missione operativa, ha coordinato i soccorsi sul campo contribuendo al salvataggio di 165 bambine, gestendo le emergenze mediche in condizioni drammatiche. Ruskan, parlando al New York Post, ha ridimensionato il suo ruolo: “Sto solo facendo il mio lavoro. Chiunque nel mio team avrebbe fatto lo stesso”.