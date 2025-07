Brics Summit 2025 a Rio de Janeiro in Brasile: temi e partecipanti

“Il crescente potere economico dei Paesi Brics, l'importanza come una delle principali forze trainanti dello sviluppo economico globale, la loro consistente popolazione e le abbondanti risorse naturali, sono alla base della loro influenza sulla scena internazionale”, si legge sul sito ufficiale del gruppo. Si pongono come un riferimento per le economie emergenti, che svolge “un ruolo importante nel meccanismo di cooperazione multilaterale” con missioni permanenti nazionali presso la sede delle Nazioni Unite a New York e presso le organizzazioni internazionali a Ginevra e Vienna presso l’Unesco a Parigi.