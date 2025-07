UK, ministra Tesoro Rachel Reeves piange in aula e lo spread schizza

La cancelliera dello Scacchiere è scoppiata in lacrime durante il question time alla Camera dei Comuni in seguito lal'attacco della leader dell'opposizione, Kemi Badenoch, al premier laburista Keir Starmer. Reeves, già contestata per i risultati deludenti dell'economia, potrebbe essere la prima "vittima'" di un futuro rimpasto di governo

La cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, è scoppiata in lacrime durante il question time alla Camera dei Comuni mentre la leader dell'opposizione Tory, Kemi Badenoch, attaccava con forza il premier laburista Keir Starmer per la gestione dell'economia nazionale e dei conti pubblici. L'interento di Badenoch seguiva l'approvazione della riforma del welfare, che è stata votata con una serie di modifiche volte a depotenziare il provvedimento, al fine di arginare il malcontento dei deputati della stessa maggioranza. Nel serrato confronto Starmer non ha risposto direttamente alla domanda di Badenoch che gli chiedeva se Reeves sarebbe rimasta al suo posto fino alle prossime elezioni. Il primo ministro ha assicurato poi, tramite un suo portavoce, che la ministra del Tesoro "non va da nessuna parte".

Schizza lo spread e crolla la sterlina

Il pianto in diretta ha fatto schizzare in alto lo spread sui titoli di Stato come non succedeva dal catastrofico budget di Liz Truss e affossato la sterlina sia nei confronti del dollaro che dell’euro. "Le lacrime più costose della Storia", ha chiosato un deputato conservatore. I media britannici hanno dato grande risalto alla notizia, mostrando le immagini dove si vede la cancelliera che piange seduta dietro Starmer impegnato a parlare. Reeves, già contestata per i risultati deludenti dell'economia, potrebbe essere la prima "vittima'" di un futuro rimpasto di governo da parte di sir Keir, che in questi giorni taglia il traguardo del primo anno al potere, segnato però da una serie di problemi e una crisi di consensi confermata dai più recenti sondaggi.